Inter Milan - Plzen : les compositions sont tombées

L'Inter Milan a l'occasion d'enterrer le Barça. Avant le choc entre les Catalans et le Bayern Munich, les Nerazzurri reçoivent le Viktoria Plzen à partir de 18h45 (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato) et peuvent se qualifier pour les 8es de finale en cas de victoire face aux Tchèques, éliminant par la même occasion les hommes de Xavi.

Pour cette rencontre, Inzaghi poursuit en 3-5-2 avec Skriniar, Acerbi et Bastoni en défense, laissant Dumfries et Dimarco aux postes de piston. Martinez est associé à Dzeko en pointe, devant le trident Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan. Pour le Viktoria Plzen, Bilek mise sur un 3-4-2-1 avec notamment Bassey aux avant-postes, soutenu par Jirka et Vlkanova.

Les compositions :

Inter Milan : Onana - Skriniar, Aberbi, Bastoni - Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco - Dzeko, Martinez

Viktoria Plzen : Stanek - Hejda, Pernica, Tijani - Havel, Bucha, Kalvach, Mosquera - Jirka, Vlkanova - Bassey

