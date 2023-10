OM : Marcelino évoque les coulisses de la soirée qui a causé son départ

La suite après cette publicité

Marcelino sort du bois ! À la recherche d’un entraîneur après le départ d’Igor Tudor, l’Olympique de Marseille et son président Pablo Longoria ont jeté leur dévolu sur Marcelino, en quête d’un nouveau challenge après la fin de son aventure du côté de l’Athletic Bilbao. Outre ses difficultés à enchaîner les bons résultats (élimination en Ligue des champions dès le 3e tour préliminaire, début de saison mitigé en Ligue 1), le technicien espagnol s’est rapidement retrouvé dans le collimateur des supporters marseillais. Trois semaines après son départ inattendu, le coach de 58 ans a évoqué les coulisses du fameux lundi qui a scellé son destin au lendemain du match nul contre Toulouse (0-0). «Le lundi, nous nous sommes entraînés normalement. Ensuite, le soir, Pablo Longoria m’a appelé et m’a raconté ce qui venait de se passer au siège du club. Lui et les autres dirigeants avaient reçu des menaces, et on les obligeait pratiquement à quitter leur fonction», a-t-il indiqué lors d’un entretien accordé à L’Equipe.

Après avoir échangé le jour-même avec son président, «secoué» par les menaces de mort dont il a fait l’objet et «frustré» par ces échanges virulents, Marcelino a révélé que son sort a dans un premier temps été lié à celui de ses dirigeants avant que son départ soit acté le soir-même, à l’unanimité. «Je n’ai pas pris la décision de partir, ce fut une décision générale étant donné les menaces absolument répréhensibles… Nous avons parlé avant la séance, puis nous nous sommes encore longuement réunis le soir. Avant l’entraînement du mardi, la décision était prise, de sa part et de notre part à tous. Elle impliquait Pablo et le reste des dirigeants. Ils ne pouvaient pas accepter, en aucun cas, ce type de menaces, ni continuer à travailler dans cette situation», a ajouté l’Ibère.