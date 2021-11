Ligue 1 : Saint-Etienne renverse Clermont et s'impose enfin, Monaco cale, Brest enchaîne

Après le match nul entre l'Olympique de Marseille et le FC Metz (0-0), au Vélodrome, la 13e journée de Ligue 1 se poursuivait ce dimanche après-midi avec notamment le déplacement de Monaco sur la pelouse du Stade de Reims. Dans le ventre mou du classement, les Monégasques devaient s'imposer afin de mettre la pression sur le Stade Rennais et l'Olympique Lyonnais, qui s'affrontent ce dimanche soir (à suivre le live commenté sur FM à partir de 20h45). De leur côté, les Rémois restent à la lutte pour le maintien.

Malgré une bonne domination dans le jeu en début de rencontre, l'ASM n'est pas parvenue à ouvrir le score en première mi-temps, opposée à une équipe de Reims joueuse. Sans solution durant toute la partie, Monaco concède un nul et reste 10e avant de recevoir Lille. Reims, toujours 16e, ira à Strasbourg.

Strasbourg arrache le nul à Nantes

Nantes, battu à Montpellier lors de la dernière journée (2-0), devait renouer avec le succès contre Strasbourg, qui a lourdement battu Lorient (4-0), afin de retrouver une place dans le top cinq. Après un début de rencontre animé et une frappe de Blas sauvée sur la ligne strasbourgeoise (17e), Coulibaly, seul dans la surface, pouvait reprendre de la tête le centre de Simon pour ouvrir le score (1-0, 20e). Mais le RCSA a poussé et est parvenu à égaliser avant la pause. Diallo, après avoir trouvé le poteau dans un premier temps, égalisait (1-1, 44e).

Dangereux après la pause, Nantes a réussi à reprendre l'avantage grâce à une belle réalisation de Kolo Muani de la tête, à bout portant (2-1, 48e). Alors que Strasbourg était réduit à dix après l'expulsion d'Ajorque (51e), Thomasson, oublié par la défense des Canaris, pouvait égaliser également de la tête (2-2, 68e). Un nul arraché par le RSCA, qui reste à la 7e place avant la réception de Reims. La suite pour le FC Nantes ? Un déplacement périlleux au Parc des Princes, contre le PSG.

Saint-Etienne gagne enfin

Après un nul poussif contre Metz (1-1), Saint-Etienne cherchait encore sa première victoire en Ligue 1, ce dimanche. Dans un Geoffroy-Guichard à huis clos, les Verts étaient opposés au promu de Clermont, battu à domicile contre l'OM lors de la précédente journée (0-1) et toujours à la lutte pour le maintien. Dans un début de rencontre assez animée, l'ASSE s'est procurée les meilleures occasions du premier acte sans parvenir à faire la différence.

Mais la rencontre a basculé en deuxième mi-temps. Beaucoup plus réaliste, le Clermont Foot a ouvert le score, contre le cours du jeu, grâce à une belle reprise de Bayo au premier poteau (1-0, 59e). Quelques instants plus tard, Berthomier pouvait alourdir le score du pied gauche (2-0, 65e). Tranquille jusque-là, Clermont s'est fait peur en concédant la réduction du score de Nordin, qui a bien repris une mauvaise relance d'Iglésias (2-1, 78e). Comme contre Angers, Saint-Etienne a arraché le nul dans les arrêts de jeu grâce à Krasso (2-2, 90e+2). Mais au bout du suspense, Saint-Etienne est allé chercher sa première victoire de la saison grâce à un coup de casque de Sow sur un ultime corner (3-2, 90e+4) et n'est plus lanterne rouge de Ligue 1. Les Verts passent 19e avant un déplacement à Troyes. Clermont peut avoir énormément de regrets et reste 15e avant la réception de Nice.

Enfin, dans la dernière rencontre de la journée, le Stade Brestois devait réaliser un résultat dans le derby breton, face à Lorient, afin de sortir de la zone rouge et après une belle victoire contre Monaco (2-0). Mais rapidement, les Merlus ont ouvert le score grâce à Grbic (1-0, 5e). Alors que Lorient tenait son résultat, Faivre a égalisé pour le SB29 sur penalty après la pause (1-1, 58e). En fin de rencontre, Brest a finalement renversé Lorient sur sa pelouse grâce à une reprise de Mounié dans la surface (2-1, 80e). Brest réussit son pari et sort donc de la zone de relégation avant de recevoir Lens. Lorient, 13e, ira à Angers.

