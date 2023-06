Mercato Rennes : le clan Désiré Doué confirme des contacts avec un nouveau riche ambitieux !

La suite après cette publicité

Il vient à peine de fêter ses 18 ans, mais Désiré Doué compte déjà 26 apparitions en Ligue 1. Spécialiste des jeunes talents lancés prématurément dans l’élite, le Stade Rennais tient une nouvelle pépite. Cependant, malgré une première année prometteuse en équipe première (4 buts, 1 passe décisive en 34 matches, toutes compétitions confondues), Doué s’est fait tirer les oreilles à plusieurs reprises par son coach Bruno Genesio.

Prolongé jusqu’en 2025 en novembre 2022, Doué a souvent été pointé du doigt publiquement par son coach, ce dernier estimant que son protégé ne progresse pas assez. S’en est suivi une brouille autour d’un match du Barça auquel ont assisté Doué et son représentant, alors que Rennes jouait au même moment à Montpellier (Doué était forfait pour ce match, ndlr). Ce qui a provoqué l’agacement de Genesio, avant un petit rétropédalage. Autant de fritures sur la ligne qui favorisent les remises en question sur l’avenir du joueur au Roazhon Park.

À lire

Le PSG veut lâcher 80 M€ pour le successeur de Kylian Mbappé, les surprenantes cibles du FC Barcelone pour remplacer Sergio Busquets

Silvestre confirme pour Newcastle

Des bruits de couloir qui ne vont pas se calmer après l’interview donnée par Silvestre au média anglais I. « Je sais que Newcastle est venu le voir et nous a contactés. Comme beaucoup de clubs en Europe, lorsqu’ils font du repérage, ils viennent et essaient de parler à l’entourage, d’avoir un sentiment et d’essayer de comprendre qu’elle est la situation. Il ne s’agit pas nécessairement de la situation contractuelle, mais aussi de ce qui se passe dans la vie du joueur, autant que possible, avant de faire un geste », a-t-il indiqué, avant de poursuivre.

La suite après cette publicité

« C’était la saison de ses débuts, une saison importante pour lui. Il n’avait que 17 ans et il est passé par le baccalauréat. Contrairement à d’autres joueurs, il devait se lever tôt le matin pour aller à l’école et il a bien géré ça. C’est un joueur talentueux qui a attiré de grandes équipes de toute l’Europe, mais aucune décision n’a été prise à son sujet. Il a des examens le 20 juin, c’est étrange mais c’est la vie d’un jeune de 17 ou 18 ans. » Reste qu’en confirmant l’intérêt de plusieurs écuries européennes, Mikaël Silvestre entretient la flamme d’un potentiel départ.