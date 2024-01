Le FC Barcelone va récupérer un chèque de 200 M€

Perdre un Clasico ne laisse jamais indemne. Surtout au FC Barcelone. Hier, la presse espagnole a révélé que malgré la défaite 4 à 1 face au Real Madrid en finale de la Supercoupe d’Espagne, Xavi n’était pas menacé. Pourtant, en coulisses, son cas ne fait pas totalement l’unanimité. Ce mardi, El Chiringuito révèle que le président Joan Laporta et le directeur sportif ne sont pas forcément d’accord. Si le premier soutient son coach, le second, lui, est pour placer Rafa Marquez sur le banc de l’équipe première.

La suite après cette publicité

En parallèle, les pensionnaires du Camp Nou doivent aussi gérer le mercato. Un marché où ils souhaitent mettre la main sur un milieu de terrain pour renforcer l’entrejeu orphelin depuis le départ de Sergio Busquets. Oriol Romeu, arrivé cet été, n’a pas vraiment impressionné. Mais comme toujours, quand vient l’heure du marché des transferts, les Blaugranas doivent composer avec le fait qu’ils ont certains soucis financiers. Mais ils ont visiblement trouvé un moyen de faire entrer de l’argent dans leurs caisses cet hiver.

À lire

Carlo Ancelotti recadre Jude Bellingham et Vinicius Junior

Le Barça va remplir ses caisses

Ce ne sera pas forcément grâce aux ventes de joueurs, même si bien sûr le club espère toujours en réaliser certaines. En effet, les FC Barcelone vont vendre une partie de leurs actifs, comme cela a déjà été fait dans un passé récent. Ainsi, les Culés vont céder 49% des parts des Barça Studios, «l’entité qui centralise la création, la production et la commercialisation de toute l’offre audiovisuelle du FC Barcelone» selon [Sport](https://www.sport.es/es/noticias/barca/barca-prepara-fichar-96933125.

La suite après cette publicité

Grâce à cela, le club catalan, qui a déjà mis au courant La Liga de cette future vente et qui a préparé les documents nécessaires; devrait donc recevoir 200 millions d’euros. Deux fonds d’investissement sont très intéressés et les dirigeants vont devoir trancher et choisir l’offre la plus intéressante et solide. Le candidat choisi devra verser 50 millions d’euros cet hiver. De quoi aider le FCB à investir sur le mercato. Recruter un milieu est la priorité, mais Xavi veut trouver un remplaçant à Gavi alors que Deco préfère, lui, trouver le successeur de Busquets. Une arrivée en prêt comme un transfert sec ne sont pas exclus pour ce joueur mystère. Affaire à suivre…