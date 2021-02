PSG : Mauricio Pochettino communique sur Neymar

Neymar sera-t-il là pour le Clasico face à l'OM dimanche soir ? C'est la question que se posent tous les fans parisiens, alors qu'on a appris plus tôt dans la journée que la star brésilienne ne s'est pas entraînée aujourd'hui. Forcément, Mauricio Pochettino a été interrogé à ce sujet en conférence de presse.

La suite après cette publicité

« Neymar souffre d'une gastro-entérite comme beaucoup peuvent en souffrir. On verra son évolution demain. On espère qu'il aura récupéré. Il ne s'est pas entraîné aujourd'hui et on verra s'il est en état de jouer le match de demain », a expliqué l'entraîneur argentin. Rendez-vous demain pour la réponse finale donc.