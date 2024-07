Racisme : Chelsea sort du silence dans l’affaire Enzo Fernandez

Jusque là, aucun membre de Chelsea ne s’était exprimé publiquement sur l’affaire Enzo Fernandez. Pour rappel, le milieu de terrain argentin s’est filmé en direct sur les réseaux sociaux avec ses coéquipiers de l’Albiceleste en train de chanter une chanson raciste et transphobe contre les Français notamment. Rapidement, divers joueurs de Chelsea à commencer par Wesley Fofana et Christopher Nkunku, ou d’autres clubs à l’instar de Mike Maignan, sont montés au créneau. Le club anglais a affirmé avoir ouvert une enquête, tandis que Fernandez s’est excusé. Cette fois, c’est Enzo Maresca qui a pris la parole. Selon lui, la polémique est passée.

«À partir du moment où le joueur a fait une déclaration, s’est excusé et que le club a fait de même, je ne pense pas qu’il y ait quelque chose à ajouter à cette situation. La situation est déjà claire et nette, entame le nouveau coach des Blues en conférence de presse, plaidant la maladresse. Ce sont tous des êtres humains. Je ne pense pas qu’il y ait de mauvaises intentions de la part de l’un d’entre eux. Et je ne pense pas que lorsque Enzo sera de retour, nous aurons un quelconque problème. Le joueur a déjà clarifié la situation. Le club a fait de même, il n’y a donc rien à ajouter» poursuit l’Italien.

Il estime que cela n’aura aucune incidence sur son vestiaire, malgré le gros contingent de joueurs français (Axel Disasi, Benoit Badiashile, Wesley Fofana, Malo Gusto, Lesley Ugochukwu et Christopher Nkunku), et même de joueurs noirs. «Encore une fois, ce ne sont pas de mauvaises personnes ou de mauvais êtres humains. Cela peut arriver. Je ne pense pas qu’il y ait le moindre problème. J’ai parlé avec chacun d’entre eux, mais le joueur a déjà fait une déclaration, il s’est excusé, donc c’est très clair.» Circulez, il n’y a rien à voir dit en filigrane le coach de 44 ans, suivi de près par son capitaine, Reece James.

«C’était évidemment une situation très compliquée, reconnait-il tout de même. Enzo a reconnu qu’il avait mal agi. Il s’est excusé auprès du club, de l’équipe et des personnes offensées. Il n’est pas encore arrivé, donc je ne pense pas qu’il y ait quoi que ce soit à dire. Je devrai me prononcer lorsqu’il reviendra. J’espère que tout le monde sera sur la même longueur d’onde et que nous pourrons aller de l’avant», assure l’Anglais, qui aura donc une discussion avec son coéquipier. Actuellement en vacances et absent de la tournée américaine de son club, Enzo Fernandez est attendu de pied ferme par le vestiaire.