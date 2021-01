L’Atlético ne craint pas un départ de Diego Simeone

Deux jours après la défaite de l’Atlético Madrid en Coupe du Roi face à Cornellà, une équipe de troisième division espagnole, on continue de parler de Diego Simeone. En conférence de presse d’après match, l’entraîneur argentin a lâché une phrase qui n’est pas passée inaperçue. « Des solutions devront être trouvées si nous (lui et son staff) sommes encore ici l’année prochaine. »

Après 9 ans passés au club, El Cholo quittera-t-il le club cet été ? Ou est-ce un simple coup de pression envers sa direction ? À en croire les informations de la Cope, au sein du club madrilène, on ne serait pas inquiet au sujet de l’avenir du coach argentin. Selon eux, cette phrase prononcée aurait été prononcée par Diego Simeone dans un simple moment de frustration, rien de plus. Avec un contrat se terminant à l’été 2022, le club reste confiant quant à une possible prolongation du contrat de son entraîneur historique.