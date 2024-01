CAN 2023 : ça a chauffé entre journalistes sénégalais et guinéens !

Demain, le Sénégal et la Guinée s’affrontent pour la finale du groupe C. Les deux nations occupent les deux premières places devant le Cameroun et il a suffi d’un rien pour allumer la mèche. Mais entre journalistes.

La suite après cette publicité

Alors qu’un journaliste sénégalais a posé une question sur la sortie médiatique remarquée d’Aguibou Camara sur la Gambie, des tensions ont éclaté entre médias sénégalais et guinéens à l’issue de la conférence de presse. Aucun coup ne semble avoir été porté, mais le match est plus que jamais lancé.