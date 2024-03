Bayer Leverkusen : Xabi Alonso devrait rester

C’est sans doute l’entraîneur à la mode du moment. Avec le Bayer Leverkusen, Xabi Alonso est inarrêtable. Le jeune tacticien espagnol a fait un travail remarquable avec son équipe, leader incontestée de la Bundesliga. Et forcément, son nom revient très régulièrement dans les grands clubs européens pour prendre la suite cet été. Avec les départs de Jurgen Klopp et Thomas Tuchel, Liverpool et le Bayern Munich semblaient être les deux clubs les plus chauds sur le dossier.

Mais après plusieurs semaines de réflexion, l’ancien milieu du Real Madrid a fait son choix. La presse anglaise (The Athletic, Sky Sports) et allemande (BILD) s’accordent à dire que Xabi Alonso a fait le choix de rester au Bayer Leverkusen la saison prochaine. Liverpool et le Bayern Munich le savent déjà. Il veut s’inscrire dans la continuité avec la formation allemande. Pour mettre fin aux rumeurs, il devrait d’ailleurs officialiser son choix en conférence de presse ce vendredi.