Manchester City au fond du trou !

Si en France, les joueurs sont partis en vacances pendant une semaine pour recharger les batteries et passer les fêtes de fin d’année en famille, du côté de l’Angleterre, les stars de Premier League vont rapidement délaisser la dinde au four pour les vertes pelouses anglaises. Comme d’habitude, les joueurs du championnat anglais seront sur le pont dès le 26 décembre pour le traditionnel Boxing Day.

Et les fans de foot anglais ne seront pas déçus avec tous les cadors de Premier League en lice ce jeudi avec notamment un Manchester City-Everton, un Wolverhampton-Manchester United ou encore un Liverpool-Leicester. Pour profiter de ces affiches et pour apporter un peu de piquant à vos fêtes de fin d’année, le site de paris sportifs Parions Sport en Ligne vous propose de doubler votre 1er pari, jusqu’à 90€ de bonus et 10€ offert avec le code FM10**.

Parmi les différents paris proposés par Parions Sport, voici trois cotes "Boxing Day" que nous avons sélectionnées pour profiter de cette offre exceptionnelle :

Manchester City concède le résultat nul face à Everton cote à 5,10

Mis à part si vous habitez dans une grotte ou si vous êtes dans une zone blanche où vous ne captez plus internet, vous n’êtes pas sans savoir que Manchester City est en crise. Avec seulement 1 seule victoire depuis le début du mois de novembre, mais surtout 9 défaites, la bande à Pep Guardiola vit la pire crise de son histoire récente. Et la défaite du week-end dernier face à Aston Villa n’a rien arrangé aux affaires des Skyblues. Fort heureusement pour ces derniers, c’est une équipe du bas de tableau qui s’apprête à débarquer à l’Etihad Stadium. Est-ce que cela sera plus simple ? Pas forcément, car Everton est une équipe très compliquée à jouer et qui multiplie les matches nuls. Chelsea et Arsenal se sont d’ailleurs cassé les dents durant le mois de décembre en concédant à deux reprises le 0-0. Plus largement, les Toffees ont réalisé 6 nuls lors de leurs 10 derniers matches. Entre une équipe en crise et une équipe qui enchaîne les nuls… Au sein de la rédaction FM, on imagine très clairement un match nul entre les deux formations avec une belle cote de 5,1 à la clé.

Manchester United l’emporte à Wolverhampton cote à 1,83

En prenant Ruben Amorim, Manchester United a rapidement cru que les problèmes étaient derrière eux. Mais le mal à MU est bien plus profond qu’il n’y parait, la preuve avec cette lourde défaite à domicile face à Bournemouth. Mais les Red Devils ont prouvé qu’ils avaient de la ressource et la belle victoire face au rival de City est là pour le prouver. Face à une des pires équipes à domicile de Premier League, Wolverhampton (qui n’a gagné que 8 % de ses matches à domicile), MU devrait l’emporter et prendre de la confiance au coeur d’un Boxing Day déjà déterminant pour la suite de la saison des hommes de Ruben Amorim, seulement 13e de PL.

Liverpool l’emporte 3-0 face à Leicester, cote à 6,10

Mais qui peut stopper Liverpool cette saison ? Sûrement pas Leicester qui va débarquer à Anfield Road la peur au ventre. On peut aisément le comprendre. Les Reds marchent sur l’eau et rien de leur résiste depuis le début de saison. La victoire éclatante 6-3 face à Tottenham en est le meilleur exemple. Emmené par un Mohamed Salah de niveau Ballon d’Or, l’actuel leader de Premier League ne va faire qu’une bouchée des Foxes qui ont encaissé 14 buts lors des 5 derniers matches, soit une moyenne de quasiment trois buts par match. On imagine bien les Reds l’emporter 3-0 tranquillement. La cote est belle et peu risquée.

