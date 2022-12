Ligue 2 : Bordeaux souffre mais se relance face à Sochaux

Après trois matches sans victoire en Championnat, les Girondins de Bordeaux devaient absolument se relancer face à Sochaux à domicile pour rester dans le peloton de tête et ne pas voir Le Havre s’envoler en tête de Ligue 2. David Guion, malgré la prestation décevante des siens face au Havre ce lundi, décidait d’aligner le même onze avec la doublette Badji-Maja devant. L’attaquant nigérian ouvrait d’ailleurs le score sur corner pour son 8e but de la saison.

Deux minutes plus tard, c’est le Géorgien Zuriko Davitashvili qui faisait le break d’un but somptueux. Mais comme depuis le début de saison, Bordeaux avait du mal à gérer sa rencontre et au retour des vestiaires, Sochaux réduisait la marque grâce à Kanouté. Pour ne rien arranger, Logan Delaurier-Chaubet, qui venait d’entrer en jeu, était exclu pour un pied haut. De quoi permettre à Sochaux de revenir ? Finalement pas puisque Bordeaux tenait sa victoire jusqu’au bout (2-1). Avec ces trois points, Bordeaux reprend la deuxième place avec un point d’avance sur son adversaire du jour mais 3 de retard sur Le Havre leader qui a un match en moins.

