Portugal : Gonçalo Ramos prendra la place de CR7 face au Luxembourg

Vendredi, le Portugal s’est imposé sur le plus petit des scores face à la Slovaquie grâce à un but de Bruno Fernandes juste avant la pause (0-1). Une victoire qui permettra aux Portugais d’aborder plus facilement l’autre rencontre, face au Luxembourg, lundi soir. Hélas, Cristiano Ronaldo ne sera pas de la partie pour cette deuxième affiche, lui qui a reçu un énième carton jaune face aux Slovaques, synonyme de suspension. Une aubaine pour Gonçalo Ramos qui devrait débuter à la pointe de l’attaque pour remplacer CR7.

La suite après cette publicité

«[Cristiano Ronaldo] est toujours important. Aujourd’hui, avec le carton jaune, il était clair qu’il devait tout donner dans les 90 minutes. Il a beaucoup aidé dans la victoire, mais maintenant nous devons montrer que nous avons d’autres joueurs qui peuvent aider et Gonçalo Ramos aura cette opportunité», détaille Roberto Martinez, le sélectionneur du Portugal. L’occasion pour l’attaquant du PSG de faire ses preuves, une nouvelle fois.