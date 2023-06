Arsenal arrache Kai Havertz à Chelsea

La suite après cette publicité

Arsenal s’est décidément fait une spécialité d’aller piocher chez les concurrents de Premier League ces derniers mois. Après Oleksandr Zinchenko et Gabriel Jesus à Manchester City l’été dernier, puis Jorginho cet hiver recruté du côté de Chelsea, c’est cette fois Kai Havertz qui s’apprête à passer des Blues aux Gunners. Un terrain d’entente a été trouvé ces dernières heures pour le transfert de l’international allemand qui est désormais officiel.

«Kai Havertz a quitté Chelsea après trois saisons à Stamford Bridge et a effectué un déménagement à travers Londres vers Arsenal. L’international allemand aura pour toujours une place dans l’histoire de Chelsea après avoir marqué les buts vainqueurs de la finale de la Ligue des champions 2021 et de la finale de la Coupe du monde des clubs de la FIFA 2021» dévoile le communiqué de Chelsea sur son site internet. C’est une belle pioche pour Arsenal qui a fini 2e de Premier League même si tout cela à un coût : environ 75 M€. Il a paraphé un contrat jusqu’en juin 2028 avec les Gunners.

Le milieu offensif ou attaquant avait été recruté par Chelsea à l’été 2020 en échange de 80 M€. En trois saisons, le joueur de 24 ans aura connu des hauts, comme ce fameux but de la victoire en finale de la Ligue des Champions 2021 face à Manchester City, mais aussi des bas et une certaine irrégularité, alors qu’il a régulièrement joué à un poste qui n’était pas le sien. En 139 matchs toutes compétitions avec les Blues, il aura marqué à 32 reprises pour 15 passes décisives.

Confronté à une concurrence toujours plus dense, surtout depuis 12 mois, l’ancien du Bayer Leverkusen a probablement été lassé par l’instabilité chronique qui règne au sein du club londonien. Il souhaitait s’en aller et Arsenal le voulait. Une affaire qui arrange tout le monde, surtout que la courbe des deux clubs s’est inversée cette année. Havertz jouera la Ligue des Champions avec son nouveau club et tentera de rivaliser une nouvelle fois avec les Cityzens pour le titre en Premier League.