Rennes - PSG : Hugo Ekitike encense Lionel Messi et Neymar malgré la défaite

Alors que le Paris Saint-Germain a réalisé une nouvelle contre performance face à Rennes au Roazhon Park (défaite 1-0), Hugo Ekitike a confié ses impressions après ce revers. L’attaquant français du PSG a tout d’abord encensé le duo Lionel Messi - Neymar malgré les performances en dessous des attentes des deux attaquants du club parisien ce dimanche soir. «C’est des joueurs que je regarde beaucoup à l’entraînement, il faut réussir à les suivre, ils voient des choses que les autres ne voient pas» a confié le joueur de 20 ans.

Hugo Ekitike est ensuite revenu sur sa prestation personnelle avec un regard très critique sur sa performance. «Je commence à trouver mes repères petit à petit. Après le match aujourd’hui, je ne peux pas être satisfait, je n’ai rien eu à me mettre sous la dent. Je vais repartir au travail, je veux marquer plus et il faut que je continue comme ça» a conclu l’attaquant du club de la capitale. Le Paris Saint-Germain a subi en tout cas une deuxième défaite d’affilée en Ligue 1. Les joueurs de Christophe Galtier devront donc rapidement se reprendre pour éviter une crise.

