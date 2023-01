Ligue 1 : sans solution, le PSG tombe encore à Rennes

La suite après cette publicité

Le PSG fait grise mine. Quatre jours après sa victoire contre l’Angers SCO (2-0) au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain a connu diverses fortunes ce dimanche, sur la pelouse du Stade Rennais FC (0-1), en clôture de la 19e journée de Ligue 1. Face à la puissance offensive des joueurs de Christophe Galtier, qui alignait un trio Neymar-Messi-Ekitike et laissait Mbappé sur le banc au coup d’envoi, Bruno Genesio, privé d’Omari, Bourigeaud, Terrier, Santamaria, Gomis et Xeka, décidait de mettre en place un bloc plutôt bas pour contrer les champions de France en titre.

Cela a très bien fonctionné pour les Bretons. Les Parisiens ont eu du mal à trouver des espaces. De quoi assister à un début de partie fermé. Les Rennais, privés du ballon, exploitaient bien les coups et posaient des difficultés à leurs adversaires au fil des minutes. Il fallait d’ailleurs un Donnarumma vigilant pour empêcher les locaux d’ouvrir le score (33e, 39e, 42e).

Traoré fait chavirer les Rennais

Au retour des vestiaires, le Paris SG peinait toujours autant au Roazhon Park. Après 55 minutes de jeu, Galtier lançait alors Mbappé et Hakimi pour faire la différence. Cela n’a pas vraiment eu l’effet escompté. Le SRFC enflammait l’enceinte bretonne grâce à un tir croisé signé Traoré, bien trouvé par un Truffert qui s’éait joué d’Hakimi sur le côté droit (1-0, 65e). Dans la foulée, KM7, parti à la limite du hors-jeu, gâchait une occasion en or d’égaliser en ne cadrant pas son face-à-face avec Mandanda (69e). Pour son 200e match, Mbappé n’aura pas trouvé la faille, ni fait la différence. Tout comme Messi et Neymar, décevants.

La soirée de Rennes aurait pu être parfaite si Kalimuendo n’avait pas quitté ses partenaires sur blessure (76e). Les Bretons, qui ont tenu bon face aux timides assauts parisiens en fin de partie et auraient même pu embellir le score (90e+6), pourront au moins se consoler : les voilà revenus à hauteur de l’AS Monaco au classement, seulement devancés à la différence de buts, et à 5 longueurs de l’OM (3e). De son côté, le PSG, qui a perdu pour la 2e fois en 3 rencontres, n’a plus que 3 points d’avance sur son dauphin, le RC Lens, et 5 sur son rival marseillais. Le contenu du jeu des Rouge et Bleu risque de faire jaser dans les prochaines heures.