Le Bayern Munich achète un grand espoir de 13 ans

Le Bayern Munich a battu le Borussia Dortmund et le Bayer Leverkusen dans la course à la signature du jeune attaquant allemand de 13 ans, Mike Wisdom, qui évoluait jusqu'à présent au Borussia Mönchengladbach. Recruté pour 300 000€, après avoir été pisté pendant 18 mois, Wisdom évoluera avec la section U15 du club bavarois selon The Sun.

Décris comme un talent exceptionnel, il serait à l'aise des deux pieds, vif et bon en un contre un. Le directeur du football du Borussia Mönchengladbach, Ronald Virkus n'apprécie cependant que très peu les méthodes du Bayern, qu'il estime ne pas être dans l'intérêt du football allemand : «de tels accords sont tout sauf bénéfiques pour le football allemand, c'est détestable.»