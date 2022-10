Le FC Barcelone veut chiper un cadre important de Manchester United, Liverpool compte s'offrir un Français perdu en Turquie

La suite après cette publicité

Diogo Dalot au Barça

Sport nous révèle ce matin que les Blaugranas ont enfin trouvé le latéral droit parfait qui leur manque. Et c’est le Portugais Diogo Dalot de Manchester United qui ferait office de recrue parfaite. Son âge et ses qualités balle au pied font de lui le candidat parfait. Surtout, son contrat avec les Red Devils prenant fin le 30 juin prochain, il pourrait rejoindre librement la Catalogne. Mais attention, Manchester United et Erik ten Hag souhaiteraient rapidement le prolonger. D’ailleurs, le défenseur lusitanien s’est longuement confié au média de son club. Ses propos ont été repris par The Manchester Evening News. Il confie vouloir continuer constamment à s’améliorer avec MU. Il veut rester avec le club anglais pour gagner des trophées. Peut-être qu’il va bientôt changer d’avis.

Sacha Boey intéresse les Reds

The Sun nous apprend que le club anglais veut s’offrir un français qui joue à Galatasaray : Sacha Boey. Le défenseur central danois Victor Nelsson, qui évolue aussi en Turquie, est aussi supervisé par les scouts de Liverpool. Enfin en ce qui concerne le Français, il impressionne le staff de Jürgen Klopp depuis son arrivée en provenance de Rennes lors du mercato estival de 2021. Il est sous contrat avec le club stambouliote jusqu'en 2025. Ils espèrent faire une bonne affaire vu que sa cote n’est pas encore élevée.

Le choc AC Milan - Juventus

En Italie, c'est le choc entre l’AC Milan et la Juventus Turin qui fait les gros titres. San Siro sera plein à craquer. Stefano Pioli et Massimiliano Allegri n’ont qu’un seul objectif : gagner. Surtout qu’après le KO entre Naples et Chelsea, les Rossoneri veulent reprendre la voie du succès. Ce sera un samedi de lion pour La Gazzetta dello Sport. Et les félins qui vont animer la rencontre sont bien mis en avant sur cette première page : Leao, Rabiot, Giroud et Vlahovic. Tuttosport aussi parle de ce match important de Serie A, avec la Juve comme favori. Un match crucial pour Allegri qui s’appuie sur des Vlahovic et Milik affamés peut-on lire sur cette Une.