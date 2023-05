Manchester United prépare un sale coup à plus de 63 M€

La suite après cette publicité

Manchester United rêve aussi plus grand. Cet été, les pensionnaires d’Old Trafford se préparent à vivre une intersaison très agitée. Il y a tout d’abord le dossier concernant le rachat du club. Si Sir Jim Ratcliffe est sur le coup, les Qataris aussi. Ce qui pourrait bien impacter le marché des transferts estival. Tout ou presque sera possible au Théâtre des Rêves. Les poches pleines, les Mancuniens devraient réaliser un mercato cinq étoiles. Comme expliqué en exclusivité sur notre site au mois d’avril, les Anglais veulent recruter Neymar Jr (PSG).

Mais il n’est pas le seul à être courtisé. Harry Kane (Tottenham), Victor Osimhen (Naples), Kim Min-jae (Naples), Adrien Rabiot (Juventus) ou encore Gonçalo Ramos (Benfica), Vinicius Jr (Real Madrid) et Kylian Mbappé (PSG) ont été liés de près ou de loin aux Red Devils. Si pour les deux derniers joueurs cités cela paraît compliqué, pour les autres rien n’est impossible. Ce mercredi, le Daily Mail révèle d’ailleurs que Manchester United a une nouvelle cible en tête au milieu de terrain. Il s’agit de Mason Mount (24 ans).

MU veut absolument Mason Mount

Le footballeur anglais de Chelsea est en fin de contrat en juin 2024. Et malgré la volonté de Mauricio Pochettino de collaborer avec lui, il n’a pas l’intention de prolonger son bail. Pour cette raison, mais aussi parce qu’ils ont besoin de liquidités, les Blues n’ont pas fermé la porte à un départ et espèrent le vendre au moins pour 85 M£, soit environ 97 M€. Manchester United n’a pas l’intention de mettre autant pour ce joueur. Selon le Daily Mail, MU va formuler une offre très vite. Celle-ci sera d’un montant de 55 M£, soit environ 63,2 M€.

Une somme très élevée pour un joueur libre en 2024. Mais il a été érigé en priorité par Erik ten Hag. Le Néerlandais est un très grand fan et pense que Mount apportera un plus à équipe. Le coach de MU veut que son club règle très rapidement ce dossier car il ne veut pas être doublé par la concurrence. Liverpool et Arsenal sont deux candidats sérieux à sa venue. Les Mancuniens veulent les devancer et sécuriser ce dossier. Mais ils devront aussi composer avec Chelsea, qui attend beaucoup plus d’argent pour Mason Mount. Le feuilleton ne fait que commencer.