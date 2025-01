Barça : Andreas Christensen pourrait débloquer le dossier Rashford

Dans l’obligation de dégager de la masse salariale d’ici la fin du mercato, le FC Barcelone étudie toutes les pistes de départ du club. Si celle vers Ronald Araujo et Ansu Fati se sont refermées - le premier car il a finalement prolongé et le second car il refuse de partir - les Catalans se concentrent désormais sur le potentiel départ d’Andreas Christensen. Blessé au tendon d’Achille depuis le mois d’août, l’international danois n’a pas évolué une minute avec le Barça cette saison.

Barré par Cubarsi, Garcia, Martinez et Araujo, le retour de Christensen dans le groupe catalan parait compromis, ce qui fait de lui l’une des principales piste de départ pour les dirigeants barcelonais. Selon Mundo Deportivo, l’ancien joueur de Chelsea garde une très belle cote en Angleterre, où il a remporté la Ligue des Champions en 2021, et pourrait faire son retour au Royaume-Uni dans les prochains jours. Sous contrat jusqu’en juin 2026, il est actuellement évalué autour des 20 millions d’euros.