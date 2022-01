CAN 2021 : ça a chauffé entre Vahid Halilhodzic et Carlos Queiroz !

La suite après cette publicité

Au terme d'un quart de finale de la CAN 2021 bouillant, l'Égypte a renversé le Maroc (2-1) et s'est qualifiée pour les demi-finales de la compétition. Au moment de regagner les vestiaires à la fin du match, plusieurs altercations ont eu lieu d'abord entre joueurs égyptiens et marocains puis entre les deux sélectionneurs Carlos Queiroz et Vahid Halilhodzic. La sécurité a dû intervenir.

Comme révélé par RMC, les deux hommes ont eu un échange très accroché dans les couloirs du stade juste après la rencontre. Très en colère, Vahid Halilhodzic ne s'est d'ailleurs pas présenté en conférence de presse d'après-match. Il n'avait également pas apprécié l'absence de Carlos Queiroz en conférence de presse d'avant match ce samedi.