La Juventus veut prolonger Adrien Rabiot

Le maître du temps. Que ce soit avec le Paris Saint-Germain ou avec la Juventus Turin, Adrien Rabiot a déjà largement démontré qu’il gérait à sa convenance le timing pour une prolongation de contrat, ou non. La saison passée, il avait finalement consenti à signer une année supplémentaire pour le club turinois, alors qu’il arrivait en fin de contrat. Un choix étonnant, alors qu’il se disait curieux de découvrir un jour la Premier League.

La suite après cette publicité

Le voilà donc toujours titulaire avec la Vieille Dame, où il fait désormais figure d’ancien, pour sa cinquième saison consécutive. Et son entraîneur est ravi, puisqu’il aurait demandé à ce que soit prolongé le milieu de terrain français âgé de 28 ans. Comme le relaie le Corriere dello Sport, la Juve a prévu de prochainement rencontrer Véronique Rabiot, mère et agent du joueur, pour évoquer les contours d’un nouveau contrat. La Juve ne se fait pas d’illusions sur la durée, prête à offrir un an ou deux maximum, histoire de ne pas ruiner ses chances.