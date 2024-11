Manchester United : Ruben Amorim veut s’attaquer à un Lillois

Le suspens a pris fin ces derniers jours. Après avoir décidé de limoger Erik ten Hag qui pointait à la 14e place de Premier League, Manchester United avait fait de Ruben Amorim sa priorité. Le technicien portugais avait réalisé un travail exceptionnel avec le Sporting et a donc décidé de quitter son club en plein milieu de la saison pour rejoindre une équipe «qui ne se refuse pas». Il a ainsi profité de la trêve internationale pour prendre ses marques alors que Ruud van Nistelrooy avait assuré l’intérim de manière brillante.

La suite après cette publicité

L’adjoint d’Erik ten Hag, qui n’a pas été conservé dans le staff de Ruben Amorim malgré sa volonté de rester, a ainsi remporté 3 des 4 matches qu’il a assurés sur le banc (1 nul). Mais c’est de l’histoire ancienne désormais et les Mancuniens ont décidé de donner les pleins pouvoirs à Amorim. Depuis son arrivée, on évoque forcément le mercato hivernal et les rumeurs fusent notamment sur l’arrivée du goleador suédois Viktor Gyökeres. Mais l’ex-coach du Sporting, lors de sa présentation, avait expliqué ne pas vouloir piller son ancien club.

Angel Gomes a séduit Ruben Amorim

Ce mercredi soir, le Manchester Evening News surprenait son monde en annonçant que Ruben Amorim allait disposer d’une enveloppe de 30 M€ pour le mercato hivernal (sans compter les ventes). Mais cette petite enveloppe ne va pas empêcher le club d’être ambitieux dans les prochains mois. Dans ce sens, le Daily Mail révèle que Ruben Amorim a déjà ciblé un renfort pour son milieu de terrain. Le jeune coach portugais a fait d’Angel Gomes sa priorité dans l’entrejeu. L’international anglais du LOSC avait quitté Manchester United en 2020 (10 matches joués).

La suite après cette publicité

Du haut de ses 20 ans, il arrive en fin de contrat à la fin de saison et n’a toujours pas prolongé. The Sun explique même que le plan de Manchester United est clair : le récupérer libre cet été pour en faire le remplaçant, numériquement en tout cas, de Casemiro. Les Red Devils pensent pouvoir doubler la concurrence (Arsenal et Tottenham) puisque le joueur n’a jamais caché son amour pour le club qui l’a vu grandir en tant que footballeur et son envie d’y retourner un jour. Ce pourrait être dès cet été.