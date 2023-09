Saudi Pro League : vainqueur d’Al-Taee, Al-Nassr revient à un point du leader Al-Ittihad, tenu en échec contre Al-Feiha

Pour le compte de la huitième journée de la Saudi Pro League, Al-Nassr avait l’occasion de réduire son écart sur le leader Al-Ittihad, auteur d’un sans-faute depuis le début de saison. Pour cela, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo devaient s’imposer sur la pelouse d’Al-Taee et espérer un faux-pas du Club du Peuple, privé de Karim Benzema pour son déplacement dans l’antre d’Al-Feiha.

Finalement, le club de la capitale saoudienne s’imposait grâce aux réalisations de Talisca, servi par CR7 (1-0, 32e), et du quintuple Ballon d’or sur penalty (2-1, 87e), et ce malgré l’égalisation des locaux par l’intermédiaire du Néerlandais Misidjan dans le dernier quart d’heure (1-1, 79e). Trois points pour les Jaune-et-Bleu - et neuvième victoire de rang - qui leur permettent de revenir à un point des compères de N’Golo Kanté, tenus en échec par Al-Feiha sur un score vierge.

Les résultats complets de ce vendredi après-midi

Al-Feiha 0-0 Al-Ittihad

Al-Hazem 1-3 Al-Taawon : Toze (pen, 72e) / Barrow (59e), Adam (86e), Al Roqi (90+14e)

Al-Taee 1-2 Al-Nassr : Misidjan (79e) / Talisca (32e), C. Ronaldo (87e)