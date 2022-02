MU : Jesse Lingard sort du silence

Frustré lors des derniers instants du mercato, Jesse Lingard (29 ans) a été retenu en raison par Manchester United en raison de l'affaire Mason Greenwood (20 ans), accusé de viol et violences conjugales. Ralf Rangnick a expliqué un peu plus tôt en conférence de presse que les Red Devils lui avaient accordé une période de repos pour se remettre les idées en place.

La suite après cette publicité

L'attaquant international anglais a pris la parole, sur ses réseaux sociaux, pour mettre les choses au point. «Le club m'a conseillé de prendre du recul pour des raisons personnelles ! Mais mon esprit est clair et je serai toujours professionnel quand on fera appel à moi et je donnerai 100%», a-t-il lâché. C'est dit !

The club advised me to have time off due to personal reasons! But my headspace is clear and I’ll always be professional when called upon and give 100 percent