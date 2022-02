Manchester United : comment Mason Greenwood a ruiné la fin du mercato de Jesse Lingard

La suite après cette publicité

Dans la rubrique grands perdants du dernier mercato d'hiver, difficile de ne pas citer Jesse Lingard (29 ans). L'attaquant, en manque de temps de jeu (aucune titularisation cette saison en Premier League), espérait quitter Manchester United cet hiver pour se relancer, comme il l'avait fait un an auparavant en rejoignant West Ham. Il y croyait jusque dans les dernières heures. Et pourtant, longtemps, les Red Devils ont fermé la porte.

À quelques jours de la fin du mercato, les Mancuniens ont finalement changé d'avis, acceptant de le laisser partir à six mois de la fin de son contrat contre espèce sonnante et trébuchante. Newcastle était notamment très chaud sur le coup et discutait avec les pensionnaires de St James' Park. L'OGC Nice, aussi, croyait en ses chances dans ce dossier, l'international anglais n'étant pas fermé à l'idée d'évoluer en Ligue 1.

Victime collatérale

Oui mais voilà, tout va basculer. Dans le sprint final du marché, MU est confronté à une affaire extrasportive. Mason Greenwood (20 ans), son grand espoir, est interpelé par les forces de l'ordre après avoir été accusé de violences conjugales et de viols par sa compagne. Face à ce très fâcheux imprévu, le club, qui a déjà laissé filer Anthony Martial et Donny van de Beek en prêt, a écarté le jeune homme... et décide donc de conserver Lingard, un peu contre sa volonté.

«Il n'est pas parti parce que nous avons eu le problème avec Mason Greenwood et aussi parce que le club n'a pas trouvé d'accord avec un autre club», a confirmé le manager Ralf Rangnick ce jeudi en conférence de presse avant de poursuivre. «Jesse a demandé à être au repos jusqu'à lundi pour mettre les choses au clair dans son esprit». Le natif de Warrington, qui avait subi une dépression il y a quelques mois, saura-t-il s'en relever ?