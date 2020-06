Que devient Maciej Rybus ?

21 juin 2016. L'Olympique Lyonnais officialisait l'arrivée de Maciej Rybus. « L’Olympique Lyonnais vous convie à un point presse de Jean-Michel Aulas et Bruno Genesio pour officialiser l’arrivée du joueur Maciej Rybus à 16h aujourd’hui, à Tola Vologe ». Encore dans son ancien centre d'entraînement à ce moment-là, le club rhodanien décidait de miser sur l'international polonais. Méconnu du grand public, le footballeur âgé de 26 ans à l'époque était prêt à relever un nouveau challenge après cinq années de bons et loyaux services au Terek Grozny en Russie. Il venait alors pour concurrencer Jérémy Morel, aligné au poste de latéral gauche. Un poste où Lyon cherchait à recruter suite au départ d'Henri Bedimo, laissé libre. Sa polyvalence avait aussi séduit les dirigeants olympiens puisque Rybus est capable aussi d'évoluer au poste de milieu gauche. Mais son aventure à Lyon ne s'est pas vraiment passée comme il l'avait imaginé.

La suite après cette publicité

Un flop à l'OL

Titulaire à seulement 14 reprises, il était surtout la doublure de Jérémy Morel. Si le Polonais s'était fait à la vie à Lyon et commençait à mieux maîtriser la langue, il n'était pas vraiment parvenu à trouver sa place sur le terrain. Il avait d'ailleurs exprimé son mécontentement et s'était attaqué à Bruno Genesio lors d'un entretien accordé à Sportowe Fakty. «Attendons de voir si le staff bouge ou si le coach va changer. Je patiente (...) Oui, je pense (que le départ de Genesio serait une bonne chose). Comme il ne me faisait pas beaucoup jouer, je pense que je me sentirais mieux s'il partait. Le coach a changé de système et a installé Jérémy Morel. Il y a eu une bonne série (de résultat) et c'est resté comme ça. Genesio m'a dit que j'étais trop offensif et qu'il avait besoin d'un joueur davantage concentré sur la défense».

Et visiblement, son coach de l'époque comme l'OL ne comptaient pas sur lui. Lors de l'été 2017, les pensionnaires du Groupama Stadium recrutaient Fernando Marçal et Ferland Mendy, parti depuis au Real Madrid. Un message clair à destination de Rybus. Finalement, au mois de juillet, après quelques semaines de négociations, il quittait Lyon et rejoignait le Lokomotiv Moscou contre un chèque d'environ 1,8 million d'euros. Il paraphait ainsi un bail de trois années dans un pays et un championnat qu'il connaissait. L'occasion pour lui de se relancer et tenter de revenir au premier plan après une expérience compliquée à Lyon, où il a été, on peut le dire, un flop.

Rybus a rebondi en Russie mais devrait partir cet été

Lors de sa première saison, il disputait 27 rencontres toutes compétitions confondues (1 but). La plupart en tant que titulaire derrière. Cela lui permettait d'ailleurs de participer à la Coupe du Monde 2018 avec la sélection polonaise, avec laquelle il totalise 54 capes (2 buts). Il avait été aligné face au Sénégal et la Colombie durant ce tournoi. La saison suivante, Rybus a disputé 20 matches (1 but) avec le Lokomotiv. Enfin, lors de l'exercice 2019-20, l'ancien de l'OL est apparu à 21 reprises. Bien mieux qu'à Lyon depuis son retour en Russie, le Polonais âgé de 30 ans à présent a su repartir de l'avant. Mais cet été, il va donner une nouvelle direction à sa carrière.

En fin de contrat en juin 2020, il ne va pas prolonger son bail. Le Lokomotiv ne le conservera pas afin de respecter la nouvelle réglementation en vigueur en Russie. En effet, les clubs russes sont limités à 8 joueurs étrangers par effectif. Invité à trouver un nouveau point de chute, le natif de Łowicz ne devrait pas être très longtemps sur le marché si on se fie aux déclarations de son représentant. «Personne ne nous a contacté au Lokomotiv pour prolonger notre contrat. Nous avons déjà convenu des conditions avec un club d'Istanbul. Nous devons signer un contrat préliminaire dans les 10 prochains jours». Le nom de Fenerbahçe est mentionné par la presse turque. Trois ans après son départ de l'Olympique Lyonnais, Maciej Rybus poursuit son petit bonhomme de chemin.