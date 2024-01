Tunisie - Mali : les compositions officielles

La deuxième journée de la phase de poules de cette CAN se poursuit avec l’affrontement entre la Tunisie et le Mali à partir de 21h. Battus lors de leur premier match par la Namibie (1-0), les Aigles de Carthage doivent à tout prix éviter la défaite ce qui serait presque synonyme d’élimination. En face, les Maliens ont réussi leur entrée en lice avec une victoire face à l’Afrique du Sud (2-0) et peuvent d’ores et déjà se qualifier en 8e de finale en cas de succès ce soir. Ce match est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Au niveau des compositions d’équipes, Jalel Kadri organise les siens en 4-4-2. Un changement de dispositif par rapport au dernier match avec le duo Msakni-Rafia associé en attaque, Laïdouni fait lui son retour en tant que titulaire dans l’entrejeu. Du côté malien, Eric Chelle opère seulement deux changements avec les titularisations de Samassekou et de Coulibaly, Bissouma et Dieng glissent sur le banc.

Les compositions

Tunisie : Ben Said - Kechrida, Meriah, Talbi, Abdi - Achouri, Skhiri, Laïdouni, Ben Slimane - Msakni ©, Rafia

Mali : Diarra - Traoré ©, Kouyaté, Niakaté, Sacko - Coulibaly, Samassekou, Haidara, Doumbia - Koita, Sinayoko

