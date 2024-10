Liverpool : l’aventure anglaise de Federico Chiesa tourne au cauchemar

C’était l’un des transferts alléchants du dernier mercato d’été. Après plusieurs semaines de bras de fer avec la Juventus pour son départ et des rumeurs impliquant l’AC Milan, le Napoli et le FC Barcelone, Federico Chiesa avait fini par trouver un point de chute en Angleterre, à Liverpool où il a paraphé un contrat jusqu’en juin 2028. Arne Slot renforçait ainsi son armada offensive avec un nouvel élément de grand talent, qui disposait déjà de Mohamed Salah, Luis Díaz, Diogo Jota, Cody Gakpo et Darwin Núñez. Pour Federico Chiesa, cette première aventure hors Italie, après la Fiorentina et la Juventus, avait tout d’une opportunité dorée pour retrouver son niveau sans pression après sa rupture des ligaments croisés en 2022. Malheureusement, l’investissement de 12 millions d’euros des Reds, même en termes de confiance, ne porte pas ses fruits pour le moment. L’ancien ailier de la Juventus ne parvient pas à échapper à la spirale négative dans laquelle il se trouve depuis plusieurs années déjà. Les Reds et la Premier League auraient dû lui donner l’impulsion pour sa renaissance, mais jusqu’à présent, Federico Chiesa a définitivement passé plus de temps dans les tribunes que sur le terrain ou sur le banc.

Pourtant, cette arrivée avait tout d’une bonne affaire pour toutes les parties. Le 21 septembre dernier, après avoir fait ses grands débuts à San Siro où il est rentré 7 minutes contre l’AC Milan en Ligue des Champions quelques jours plus tôt, Federico Chiesa avait foulé la pelouse d’Anfield contre Bournemouth pour vivre ses premières minutes en Premier League. Une fierté que le fils de la légende Enrico a eu du mal à cacher : «entendre ‘You’ll Never Walk Alone’ pour la première fois depuis le banc de touche était incroyable. C’était incroyable contre Nottingham Forest, mais malheureusement nous avions perdu, mais aujourd’hui c’était vraiment incroyable. J’ai apprécié chaque instant. Je crois que j’ai joué sept minutes à Milan, ce qui n’est pas énorme, mais j’étais très, très heureux de faire mes débuts contre Milan. Aujourd’hui, je devais juste être prêt et quand l’entraîneur m’a dit d’entrer en jeu, j’étais très heureux. C’était aussi un soulagement, car je voulais jouer ici, à Anfield». Alors que cela annonçait les débuts d’un rêve éveillé, Federico Chiesa est malheureusement retombé dans ses travers par la suite, toujours bloqué par des pépins physiques chroniques.

L’Italien a du mal à trouver sa place

Depuis le début de saison, Federico Chiesa n’a ainsi disputé que 77 minutes toutes compétitions confondues. Il a malgré tout été titulaire une fois en League Cup contre West Ham (victoire 5-1); le 25 septembre dernier. Une rencontre au cours de laquelle il a délivré une passe décisive. Mais depuis cette date, c’est silence radio et il n’a plus jamais été convoqué dans le groupe en raison d’une petite blessure : «il est indéniablement difficile pour les joueurs de vivre avec toutes ces blessures. Surtout dans l’immédiat, il est difficile d’évaluer l’ampleur de la blessure, généralement quelques jours donnent une vision plus claire. Avec Federico, c’est assez simple, même si cela reste très certainement complexe à vivre. Federico a manqué toute la préparation avant le championnat et est ensuite arrivé dans une ligue où l’intensité est plus élevée que la Serie A. Nous venons de rencontrer deux équipes italiennes, donc je peux le dire avec confiance maintenant. Cela rend difficile pour lui de faire le pas nécessaire pour atteindre les niveaux d’intensité du reste de l’équipe», a affirmé l’entraîneur Arno Slot en conférence de presse mardi. Au cours des neuf matchs disputés par Liverpool depuis son arrivée, Chiesa est resté en tribune à cinq reprises en raison également de problèmes physiques qui affectent son intégration dans l’équipe - en plus de la rude concurrence offensive. Lors du dernier match contre Chelsea, il n’a pas été appelé par Arne Slot, ainsi que lors de la précédente rencontre en Premier League face à Crystal Palace et aussi en Ligue des Champions contre Bologne. Mais même sur le terrain, l’échantillon de 77 minutes suffit à déceler un problème d’utilisation.

À Liverpool, il a principalement été aligné ailier droit. Avec les Bianconeri, il a joué principalement comme deuxième attaquant, campant dans la zone d’attaque gauche. Il convient également de souligner la zone d’impact de l’ailier, qui a une heatmap plus marquée dans sa propre moitié de terrain. Federico Chiesa est donc resté loin du but dans les minutes qu’il a jouées et cela a certainement affecté son manque de danger. Même dans le jeu de dribbles, l’international italien semble méconnaissable puisqu’il n’a réussi aucun dribble depuis son arrivée chez les Reds et n’a tenté que deux tirs au total dont l’un qui a atterri sur le poteau contre Bournemouth : «il est difficile de dire quand il reviendra, mais ça doit être une grande déception pour lui qu’il soit constamment forcé d’entrer et de sortir des séances d’entraînement. Je suis désolé pour lui, mais il a signé un contrat à long terme, nous continuons d’espérer qu’il contribuera de manière significative une fois qu’il sera en pleine forme. Malheureusement pour lui, il n’est pas disponible», s’est lamenté le coach néerlandais. En tout cas, le staff d’Arno Slot semble encore lui faire confiance, bien déterminé à travailler main dans la main, dans l’espoir de remettre l’église au milieu du village.