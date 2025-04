L’OM en visite au Vatican

En mise au vert en Italie pour cette fin de saison, l’Olympique de Marseille a profité de son arrivée au nord-ouest de Rome pour organiser une visite symbolique au Vatican. Ce mercredi soir, L’Équipe explique que Pablo Longoria et Roberto De Zerbi ont déposé une gerbe de fleurs en hommage au pape François, décédé lundi à l’âge de 88 ans. Dès l’annonce de sa mort, le club phocéen avait exprimé « sa profonde tristesse » et présenté « ses sincères condoléances à la communauté catholique de Marseille et du monde entier ».

Ce déplacement au Vatican n’est que le premier d’une série de sorties prévues par l’OM dans le cadre de ce rassemblement hors de France. Le programme de la semaine, pensé pour souder le groupe avant les chocs contre Brest et Lille, reste encore à définir. Le club a souhaité limiter la délégation sur place : aucun membre de la cellule communication n’a fait le voyage à ce stade.