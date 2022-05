Gagnez le pactole grâce au PSG et Nantes !

Pour la 37eme journée de Ligue 1, le Championnat de France nous offre le très attendu multiplex. Les dix rencontres se joueront donc ce samedi soir à 21 heures et les enjeux seront très nombreux. Si on connaît déjà le Champion de France de cette saison, à savoir le PSG, derrière la course au podium et donc à la Ligue des champions fait rage et rien n’est encore joué. L'OM, deuxième, peut faire un très grand pas vers la qualification en cas de succès face à Rennes qui joue également une qualification européenne, mais qui a chuté face à Nantes ce mercredi et voudra donc se rattraper. Les Nantais, qui ont soulevé la Coupe de France face à l'OGC Nice il y a une semaine, et qui se sont offert le derby breton face aux Rennais ce mercredi, se déplaceront sur la pelouse de l'OL. Un match sans grand enjeu puisque les deux équipes sont respectivement 8eme et 9eme du classement et n'ont plus rien à jouer. Mais ce match pourrait rapporter gros, tout comme celui du PSG face à Montpellier. Les Parisiens qui restent sur trois matchs nuls en Ligue 1 s'en vont défier Montpellier dans un match qui leur permettra peut-être de casser cette spirale négative et finir la saison en beauté.

La suite après cette publicité

Enfin, l'OGC Nice qui a perdu la finale de Coupe de France s'est bien rattrapé face à Saint-Etienne ce mercredi (4-2). Toujours en course pour le podium, les Niçois espèrent continuer sur leur lancée pour prendre les trois points face à Lille et surtout attendre un faux pas de Monaco dans le même temps qui jouera face aux Brestois. Pour ces matchs très attendus de Ligue 1, voici une offre à ne pas rater, puisque le site de paris sportifs Parions Sport vous offre jusqu’à 200€ et 10€ de freebet sans dépôt avec le code FML1. Parmi les différents paris proposés par FDJ, voici trois cotes* intéressantes que nous avons sélectionnées pour profiter de cette offre exceptionnelle :

Match nul entre Montpellier et le PSG cote à 5,90

Le PSG n'a plus rien à jouer en cette fin de Championnat et les récentes prestations le prouvent encore plus. Sans être brillant cette saison, le club de la capitale a soulevé son 10eme titre de son histoire, mais depuis l'officialisation du sacre, on sent des joueurs parisiens un peu moins concernés, appliqués, à l'image de Nuno Mendes qui a offert un but à Troyes lors de la dernière journée. Les Parisiens n'ont d'ailleurs plus gagné une rencontre de Ligue 1 depuis le 20 avril dernier et restent donc sur trois matchs nuls face à Lens (1-1), Strasbourg (3-3) et donc Troyes (2-2). Ce samedi soir, ils se déplaceront sur la pelouse de Montpellier qui n'a plus rien à jouer également et qui réalise des prestations assez décevantes depuis quelques mois. Mais face à un adversaire de prestige, les Montpelliérains pourraient bien élever leur niveau de jeu et causer quelques soucis à la défense parisienne. Des éléments qui laissent penser que les deux équipes vont bien se partager les points ce samedi lors de la 37eme journée.

Doublé d'Andy Delort face à Lille cote à 8,00

Si l'OGC Nice a renversé Saint-Etienne ce mercredi, c'est surtout grâce à Andy Delort. L'international algérien a réveillé les siens d'un coup franc surpuissant avant de donner l'avantage d'un plat du pied bien placé. Depuis quelques matchs, c'est lui qui porte à lui seul l'attaque de l'OGC Nice alors que Gouiri et Dolberg n'ont pas trouvé le chemin des filets lors des 13 derniers matchs. L'ancien de Montpellier a lui marqué 7 buts sur les 10 dernières rencontres. En pleine confiance après son doublé, il aura à cœur de confirmer sa bonne forme face à une équipe lilloise qui n'a plus rien à jouer cette année. Et alors que Delort joue lui la qualification pour la Ligue des champions, le voir planter un nouveau doublé n'a rien d'étonnant surtout face à une défense nordiste en grande difficulté qui a encaissé 9 buts lors des 5 derniers matches de L1.

Nantes l'emporte 1-0 face à l'OL cote à 22,00

Il y a un an, très peu auraient prédit que le FC Nantes connaîtrait une fin de saison aussi parfaite. Sauvés de la relégation lors des barrages, les Nantais ont depuis bien rebondi avec un sacre en finale de Coupe de France et avec une belle 9eme place au classement sans jamais avoir été inquiété par le maintien. Ce mercredi, les coéquipiers de Nicolas Pallois se sont même offert le luxe de s'imposer dans le derby face à Rennes (2-1). Alors forcément, ce samedi, c'est avec un gros plein de confiance que les Canaris se déplacent sur la pelouse de l'OL. Un OL dans la tourmente et qui n'a plus rien à jouer après sa surprenante défaite face à Metz le week-end dernier (3-2). Malgré un visage séduisant face à l'OM, les Lyonnais n'arrivent pas à être réguliers cette saison et ne semblent désormais plus concernés. Dans ce contexte et face à une équipe sur une tout autre dynamique, voir l'OL s'imposer paraît compliqué alors que Nantes voudra forcément enchaîner. Et une victoire 1-0 des Canaris pourrait bien être le coup à tenter ce week-end.

Alors n’attendez plus : profitez dès maintenant de l’offre exclusive Parions Sport en Ligne pour Foot Mercato : jusqu'à 200€ offerts et 10€ de freebet sans dépôt avec le code FML1. N’hésitez pas à nous partager en commentaire vos analyses des meilleures cotes à tenter sur ces matchs.