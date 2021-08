Mercato Nîmes : le point sur le dossier Ferhat

À quelques jours de la fin du mercato estival, l'un des meilleurs joueurs du Nîmes Olympique la saison passée en Ligue 1 Zinedine Ferhat (6 buts - 9 passes décisives en L1 en 33 matches) est toujours dans le Gard. À 28 ans, celui qui sort de l'exercice le plus abouti de sa carrière cherche toujours à quitter le club descendu en Ligue 2 cet été, mais l'affaire est compliquée.

Si Strasbourg est le club le plus chaud, les deux clubs peinent à trouver un arrangement. L'opération est estimée entre 3,5 et 4,5 M€ et le club alsacien n'a pas encore atteint ce montant. Le dossier est toujours en stand-by. De quoi attiser l'intérêt d'autres clubs intéressés par le profil de l'international algérien (12 sélections), sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le NO, tels que Majorque, Burnley ou encore Istanbul Basaksehir.