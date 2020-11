Le Borussia Mönchengladbach s'entiche de la sensation Odell Offiah

Brighton & Hove Albion étonne en Premier League mais pas que. Ses U18 tiennent la dragée haute aux traditionnels cadors de la catégorie. Au coude à coude avec Chelsea et Tottenham, devant Arsenal, les U18 de Brighton & Hove Albion étonne dans la division Sud de Premier League. Les actuels 5es du classement se sont offerts quelques succès de prestige contre Arsenal (0-5) et Leicester (7-1). Le genre de résultats qui attirent forcément l'attention. Au sein de l'écurie coachée par Mark Beard, Odell Offiah (18 ans) crève l'écran. Le neveu de l'ancienne légende du rugby anglais Martin Offiah régale les observateurs. À tous les postes. En défense centrale, dans l'entrejeu voire même plus haut, son calme, sa lecture du jeu et sa technique font merveille.

Il n'en fallait pas plus pour que les grandes manœuvres commencent autour de lui. Le staff du Nigeria, pays dont sont originaires ses parents, est ainsi déjà venu aux nouvelles. Les Seagulls aimeraient évidemment lui faire signer son premier contrat professionnel. Mais d'autres, ailleurs, lui font également déjà les yeux doux. Selon nos nos informations, le Borussia Mönchengladbach l'observe de très près. Habitué à miser sur les jeunes talents, le club allemand, auteur de bons débuts en Ligue des Champions cette saison, avait notamment parié sur l'Anglais Reece Oxford en 2017/18 alors qu'il n'avait que 17 ans à l'époque. Et Gladbach n'est pas le seul intéressé. Les prochains mercatos d'Odell Offiah s'annoncent animés.