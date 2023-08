OL : Alexandre Lacazette accuse le coup

La suite après cette publicité

Alexandre Lacazette a vécu une sale soirée. Malgré son but contre Montpellier, le capitaine lyonnais a été expulsé alors que son équipe a été battue 4 à 1. En zone mixte, l’attaquant a évoqué la suite de la saison.

«On est surtout déçus. On se parle beaucoup, mais ça ne suffit pas. Il faut agir. Ce soir, on n’a pas su faire. J’espère qu’on saura répondre avant la trêve. De gros matches arrivent. Il faut travailler. On a fait des erreurs que nos adversaires ont su exploiter. Il y a beaucoup de déception. On pensait réaliser un gros match mais on est passé à travers. J’espère qu’on n’est pas parti pour une saison galère. Il nous manque de la réussite dans les deux surfaces. Je veux être optimiste. Je suis désolé pour les supporters. Venir sous cette chaleur nous soutenir, c’était très gentil de leur part.» Le message est passé.