Arsenal proche d’un accord avec une pépite du championnat portugais ?

Ces derniers temps, les Gunners cherchent à se renforcer en attaque. Avec le possible départ d’Alexandre Lacazette et l’irrégularité de Pierre-Emerick Aubameyang, les dirigeants londoniens souhaitent renouveler leur attaque. Il semblerait que l’heureux élu évolue au Sporting Lisbonne.

Selon les informations de The Sun, Arsenal aurait même trouvé un accord avec le Sporting pour le transfert de son jeune attaquant Tiago Tomas. À seulement 18 ans, le joueur formé au club est considéré comme l’un des grands espoirs du football portugais. Toujours selon le média britannique, bien que la clause du joueur (2 buts et 2 passes décisives cette saison) soit fixée à 50 millions d’euros, les besoins économiques du Sporting pourraient pousser le club à laisser partir son joueur pour une vingtaine de millions d’euros. Une occasion que ne voudrait pas laisser passer Arsenal, qui se rappelle peut-être être passé à côté d'un certain Cristiano Ronaldo à l'époque...