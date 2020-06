Antoine Griezmann fracassé par un consultant espagnol

Une fois encore, Antoine Griezmann a déçu sous la tunique du Barça. Face à Mallorca, le Français n'a pas réussi à tirer son épingle du jeu, et ce alors que son équipe s'est confortablement imposée sur le score de 4-0. Il avait même été remplacé peu avant l'heure de jeu. Son cas est logiquement au cœur des débats en Espagne. Dans la célèbre émission El Chiringuito de Jugones, Javier Balboa a poussé un énorme coup de gueule, alors que d'autres intervenants tentaient de trouver des circonstances atténuantes à l'ancien de l'Atlético.

La suite après cette publicité

« C'est incroyable ce que vous dites. On dirait que Griezmann entre dans le vestiaire et que c'est le pestiféré sur lequel tout le monde crache. C'est un des meilleurs joueurs en Europe, il va au Barça, avec Messi et Neymar... Je peux comprendre que ces deux là veuillent Neymar au départ, mais les deux veulent gagner, avec Griezmann ou pas, avec le meilleur Griezmann. Mais le meilleur Griezmann, on ne l'a pas vu. Et même si tu n'as pas ta place, tu te la fais toi même. Moi j'ai joué dans je ne sais pas combien de pays. "Mais ils ne veulent pas de lui blabla"... Ce sont des enfants de 14 ans ? Tu es champion du monde mon gars, tu as porté la France. Tu n'es pas capable de t'adapter au jeu de Messi, du Suarez ou du Barça ? C'est une question d'attitude. Braithwaite vient d'arriver. Vous croyez que Braithwaite on le regarde mieux que Griezmann dans le vestiaire du Barça alors qu'il vient de Leganés ? Il se tait et fait ses choses sur le terrain, donc on lui passe le ballon. Oh le pauvre Griezmann... J'hallucine avec ce qui se dit ici », s'est exclamé l'ancien joueur du Real Madrid. D'accord avec lui ou pas ?