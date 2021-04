PL : les 23 nommés pour le Hall of Fame

Ce lundi, la Premier League a dévoilé l'identité des deux premiers joueurs sélectionnés au sein du Hall of Fame. Il s'agit de Thierry Henry et d'Alan Shearer. Ils vont être rejoints prochainement par d'autres anciennes gloires du championnat anglais.

En effet, la Premier League a annoncé dans la soirée les noms des 23 autres joueurs qui pourraient intégrer ce cercle très prestigieux (liste à retrouver dans le tweet ci-dessous). Parmi eux, on retrouve notamment David Beckham, Eric Cantona, Rio Ferdinand, Didier Drogba, Frank Lampard, Steven Gerrard ou encore Patrick Vieira. Les fans voteront et éliront les prochaines légendes à intégrer le Hall of Fame de la Premier League.

Alan Shearer and Thierry Henry have become the first players to be inducted into the Premier League Hall of Fame - but now it is up to you to decide who joins them 👇