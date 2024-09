PSG : Luis Enrique commence à frustrer les joueurs !

On ne peut pas encore parler de crise, mais force est de constater que sur ses deux dernières sorties, le Paris Saint-Germain a plutôt déçu. Il y a eu ce match contre Girona, équipe rookie en Ligue des Champions, remporté grâce à une erreur du portier catalan en toute fin de partie, puis un match nul sur la pelouse du Stade de Reims. Plus que les résultats, c’est le contenu de ces rencontres qui inquiète un peu certains fans parisiens.

Effectivement, on a vu des joueurs qui donnaient l’impression d’être en manque d’idées et de ne pas toujours savoir quoi faire avec le ballon, à l’image d’un Bradley Barcola qui a un petit coup de moins bien depuis le retour de la trêve internationale. Un PSG moins dangereux qu’il ne pourrait l’être en somme. Et dans son édition du jour, le quotidien L’Equipe fait quelques révélations sur le management de Luis Enrique.

Peu de liberté pour les joueurs

On apprend ainsi que les joueurs trouvent les consignes du coach espagnol souvent trop restrictives. Elles brideraient notamment les joueurs créatifs et avec des envies de se montrer plutôt offensifs. Les Parisiens auraient aussi peu de liberté de mouvement sur le terrain, devant surtout jouer dans leur zone, sans possibilité de décrocher. Nuno Mendes a notamment été "victime" des consignes du tacticien ibérique, et les deux hommes en ont déjà discuté.

Le média évoque aussi le cas des milieux de terrain, qui doivent surtout chercher à contrôler la rencontre quitte à se brider. Et s’ils ne respectent pas ces consignes, ils sont repris de volée lors des débriefings de l’ancien du Barça. Une stratégie qui crée beaucoup de frustration chez les joueurs, notamment dans le secteur offensif, où les ballons n’arrivent pas toujours. Mais les joueurs savent qu’ils n’ont pas d’autres options que de se plier aux consignes de leur entraîneur, qui ont déjà porté leurs fruits en Ligue 1 la saison dernière…