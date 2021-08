Leeds United confirme la prolongation de Marcelo Bielsa

Arrivé sur le banc de Leeds United à l'été 2018, Marcelo Bielsa a vu son contrat se terminer en juin dernier. Et alors que la Premier League va reprendre vendredi soir, le technicien argentin n'avait toujours pas signé de nouveau bail avec les Whites. Mais c'est désormais chose faite. Après l'annonce du principal concerné en conférence de presse, le club anglais a officialisé la nouvelle.

«Leeds United est heureux de confirmer que Marcelo Bielsa a signé un nouveau contrat pour rester en poste à Elland Road. L'Argentin a accepté un nouveau contrat d'un an, jusqu'à la fin de la saison 2021/22», peut-on lire dans le communiqué de Leeds Unied. «El Loco» sera donc encore à la tête du club du centre de l'Angleterre ces prochains mois.

📰 #LUFC is pleased to confirm Marcelo Bielsa has signed a new contract to remain in charge