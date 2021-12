Premier League : comment Antonio Conte a remis Tottenham sur le droit chemin

La suite après cette publicité

Des premiers pas réussis. Sans club depuis son départ de l'Inter Milan l'été dernier après avoir raflé le titre de champion d'Italie, Antonio Conte attendait le bon challenge pour rebondir. Il l'a trouvé le 2 novembre dernier, acceptant de s'asseoir sur le banc d'une équipe de Tottenham à la dérive. Près de deux mois après son intronisation, le bilan du technicien italien de 52 ans est plutôt bon, avec notamment un parcours quasi sans faute en championnat.

Six Premier League games without defeat. 😁 pic.twitter.com/k7sSKrv8HP — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 26, 2021

Antonio Conte est en effet toujours invaincu après 6 matchs de Premier League (4 victoires, 2 nuls) dirigés avec le club du nord de Londres. Une belle série qui a permis à Tottenham de redresser la barre au classement de l'élite du football anglais : les Spurs pointent à la 5ème position avec 29 points et seulement 16 matchs joués sur les 19 journées de PL déjà disputées. Trois succès lors de leurs matchs en retard qui leur permettrait d'intégrer le top 4 et d'éjecter leur éternel rival Arsenal, tout en revenant à trois petites longueurs de Chelsea et Liverpool. Si les joueurs sont les mêmes que ceux dont disposait Nuno Espirito Santo, le constat sur le pré est différent.

Le passage en 3-4-3 bénéfique à Tottenham

Le Transalpin a clairement insufflé une nouvelle dynamique au sein de ce groupe et les comportements, voire les mentalités, ont évolué dans la transition entre les deux coachs. Le passage en 3-4-3 de cette équipe a également fait beaucoup de bien, apportant plus d'équilibre, aussi bien défensivement qu'offensivement. Antonio Conte ne peut plus s'appuyer sur Christian Romero, victime d'une blessure aux ischios le 17 novembre avec l'Argentine et qui ne sera de retour qu'en janvier ou février 2022. Mais derrière, l'association entre Eric Dier et Ben Davies fonctionne bien, Japhet Tanganga ou Davinson Sanchez assurant bien l'intérim à leurs côtés (3 buts encaissés en 6 matchs, 4 clean sheets depuis l'arrivée de Conte).

Au milieu, l'indéboulonnable Pierre-Emile Højbjerg règne en patron sur le milieu et semble retrouvé, avec le jeune Oliver Skipp ayant retrouvé un second souffle à côté de lui. Sur les côtés, Emerson Royal et Sergio Reguilon ont parfaitement assimilé les consignes à appliquer dans ce rôle de piston. Mais surtout, en attaque, le trio Lucas-Son-Kane performe et semble avoir trouvé son rythme de croisière. La preuve : les trois éléments offensifs sont impliqués sur 9 des 12 buts inscrits par Tottenham en Premier League depuis début novembre.

Un Kane retrouvé

L'un des hommes symbolisant cette réussite offensive n'est autre que Harry Kane. Le meilleur buteur et meilleur passeur de la saison 20-21 en Angleterre n'était que l'ombre de lui-même en club depuis son transfert avorté à Manchester City l'été dernier. Avec le technicien italien, il a repris confiance en lui, traversant moins les rencontres tel un fantôme se pavanant sur le pré et retrouvant même le chemin des filets (2 buts sur les 2 derniers matchs).

« Harry m’a montré une grande disponibilité et m’a montré qu’il est totalement impliqué dans le projet de Tottenham. Je le vois tous les jours et je vois qu’il est heureux. Il se comporte en leader sur le terrain, dans le vestiaire et pendant les séances d’entraînement d’une manière fantastique. Je suis heureux de ce que je vois tous les jours », expliquait ces derniers jours le coach des Spurs au sujet du capitaine des Three Lions.

L'échec en C4 fait tache mais...

Seule ombre au tableau d'Antonio Conte : l'élimination de son équipe en Ligue Europa Conférence. Un fait qui reste toutefois à prendre avec des pincettes. Décimés par le Covid-19, le club de Londres n'avait pas pu accueillir le Stade Rennais FC, le 9 décembre dernier, avant de perdre cette rencontre sur tapis vert et donc de voir le Vitesse Arnhem terminer deuxième du groupe G et donc filer en barrages de la phase à élimination directe en C4. Rien ne dit que les Spurs se seraient qualifiés mais ils avaient quand même de grandes chances d'y parvenir sur le terrain. Antonio Conte ne perd d'ailleurs pas espoir sur ce dossier, histoire de confirmer sur la scène européenne ses débuts très remarqués pour sa deuxième aventure au Royaume de Sa Majesté.