Ligue Europa Conférence : Antonio Conte ne perd pas espoir de jouer contre Rennes

Antonio Conte et Tottenham ne lâcheront rien. Alors que les Spurs devaient jouer leur qualification pour les barrages de la Ligue Europa Conférence le 9 décembre dernier en recevant le Stade Rennais FC, pour la dernière journée de la phase de poules de la compétition, la rencontre n'avait pas pu se jouer. La raison ? Les Londoniens comptaient pas moins de 13 cas de Covid-19 (dont 8 joueurs) à ce moment. L'UEFA avait ensuite décidé d'offrir la victoire sur tapis vert 3-0 au club breton, éliminant donc Tottenham de la C4. Présent ce mardi en conférence de presse avant le quart de finale de Leage Cup contre West Ham mercredi (20h45), le coach italien a affiché sa détermination sur ce dossier.

« Honnêtement, pour moi, le club et nos fans, c'est incroyable la décision que l'UEFA a voulu prendre. C'est injuste, c'est sûr. Nous méritons de jouer la qualification sur le terrain... Je suis très déçu par les décisions de l'UEFA », a lâché Antonio Conte, avant de poursuivre. « De plus, dans les explications sur cette défaite, j'ai lu que Tottenham n'a pas pu jouer le match pour des cas de Covid. Je conteste cela. Ce n'est pas définitif, mais il y a une autre étape pour confirmer ou non cette incroyable décision. Nous sommes très confiants. » Tottenham va donc faire appel et espère pouvoir disputer sa qualification sur le pré, afin de poursuivre son parcours européen sur le pré.