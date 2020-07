L'OM se prépare à une décision radicale au sujet de Kostas Mitroglou

Voilà un sacré dossier qui attend Pablo Longoria, nouveau « head of football » de l'Olympique de Marseille. L'Espagnol va-t-il réussir à faire mieux que son prédécesseur Andoni Zubizarreta au sujet de Kostas Mitroglou ? Recruté sur le gong lors de l'été 2017, l'attaquant grec est vite devenu un flop sur la Canebière, qui a cherché à s'en débarrasser depuis janvier 2019.

Malheureusement pour l'OM, les prêts à Galatasaray puis au PSV Eindhoven n'ont pas été concluants, loin de là. Les deux clubs étaient même soulagés de voir Mitroglou plier bagage. Auteur de 3 buts en 18 apparitions lors de son court passage aux Pays-Bas, le joueur n'a pas vraiment trouvé la confiance recherchée. Et le revoilà donc de retour à Marseille, où l'entraîneur André Villas-Boas ne compte pas non plus sur lui. La preuve, il ne l'a pas incorporé au stage au Portugal.

Et s'il n'y a pas d'offre...

C'est donc seul dans son coin que Mitroglou s'entretient physiquement, au centre Robert Louis-Dreyfus. Une situation forcément compliquée pour un élément sous contrat jusqu'en 2021 au salaire annuel brut de 4 M€. Les dirigeants de l'OM cherchent à s'en débarrasser et l'ont proposé à de nombreux clubs, dont des promus en L1 comme Lorient, sans succès jusqu'à présent. Contacté par France Football, un proche du dossier assure : « il n'a aucune offre, aucun intérêt ».

Dès lors, l'OM envisage une résiliation de contrat. Ce serait la solution privilégiée au cas où le Grec n'aurait aucune option durant le mercato estival. Entre lui payer une somme d'argent négociée et lui verser un an de salaire, le choix est vite fait pour les dirigeants olympiens, qui souhaitent réaliser un maximum d'économies. On rappelle que Mitroglou avait été recruté pour un montant de 15 M€ et 50 % du montant de la revente au Benfica Lisbonne...