JT Foot Mercato : les méthodes du FC Barcelone dans l'œil du cyclone

La méthode du Barça fait grand bruit

Ils sont 3 à avoir quitté le FC Barcelone et tous partagent un point commun : ils ne garderont pas de très bons souvenirs du club. Martin Braithwaite avait résilié son contrat avec le Barça, il est aujourd'hui un joueur de l'Espanyol. Le Danois assure que « les gens ne savent pas tout. Je ne peux pas dire si c'est juste ou injuste, parce que les gens ne connaissent pas la réalité. Pour moi, ce n'est pas un problème. Je sais juste que les gens ne connaissent pas la réalité », a-t-il confié auprès de TV3. Pareil pour Miralem Pjanic qui, lui, a signé libre au sein du club de Sharjah, aux Émirats arabes unis. Après avoir passé une bonne partie de son temps au Barça sur le banc, le Bosnien a confié au micro de DAZN regretter son choix. Enfin, Sergino Dest qui est prêté à l'AC Milan, espère tout simplement que son prêt à en Italie se transformera en transfert définitif : « je suis très heureux ici et je vais me donner à 100 % pour rester. Il y a une option d'achat dans le contrat entre l'AC Milan et le FC Barcelone, pour que je fasse de mon mieux car j'espère que Milan me signera », a-t-il lâché en conférence de presse. Clairement, les trois anciens joueurs semblent avoir beaucoup de choses à dire sur les méthodes employées par le Barça pour se débarrasser des indésirables.

La relation tendue entre Dimitry Payet et Igor Tudor

S'il y a un homme qui paye l'arrivée d'Igor Tudor à l'Olympique de Marseille, c'est bien Dimitry Payet ! Patron et principal responsable de l'animation offensive de l'équipe phocéenne ces dernières années, le Français est désormais cantonné à un rôle de remplaçant de luxe. Dans son édition du jour, le quotidien L'Équipe en dit un peu plus sur la situation de l'ancien de West Ham. Ainsi, le joueur de 35 ans et Igor Tudor auraient du mal à s'entendre. La relation entre les deux hommes serait même tendue. Ce n'est pas la première fois que ça lui arrive, mais une fois de plus, sa condition physique lui a été reprochée lors de l'arrivée du tacticien croate. Le quotidien français pointe notamment la différence d'attitude et d'implication entre Alexis Sanchez et le taulier marseillais. Le Chilien serait le premier à l'entraînement, alors que le deuxième termine souvent « les footings collectifs en queue de peloton » à en croire le journal. Pas étonnant donc qu'Alexis Sanchez soit préféré à Payet à l'heure où Tudor fait sa composition d'équipe.

Les concessions du PSG pour prolonger Kylian Mbappé

Le Journal Du Dimanche dévoile les dessous de l'incroyable prolongation de Kylian Mbappé au PSG. Le quotidien français explique que pour faire plaisir à l'ancien de l'AS Monaco, il fallait évidemment lui offrir un traitement particulier. Ce qui a indirectement conduit au départ de Leonardo qui était contre le fait d'accorder les pleins pouvoirs à un joueur. L'arrivée de Luis Campos, proche de la famille Mbappé, va aussi dans ce sens. Le Français a eu vent des plans sportifs du PSG pour le mercato estival, mais aussi des garanties sur son positionnement. Selon le JDD, le plan de la nouvelle direction parisienne était de faire évoluer le club dans un 4-4-2. Le PSG prévoyait le départ de Neymar afin d'associer Kylian Mbappé à Robert Lewandowski. Mais le désir du Polonais de rejoindre le Barça a tout fait capoter. Pour finir, le natif de Bondy, ne souhaitait évoluer que dans deux zones de l'attaque : à gauche ou en pointe. Le coach Christophe Galtier a bien tenté de favoriser l'entente naissante entre Neymar et Messi lors de la 2ème journée de Ligue 1 face à Montpellier en positionnant Mbappé à droite, mais le projet a été rapidement abandonné face à l'agacement de l'attaquant et de son père, « très regardant sur les affaires sportives », écrit le JDD. Vous l'aurez compris, si le champion du monde français n'a évidemment pas les pleins pouvoirs, son influence dans ce nouveau PSG est bien réelle.