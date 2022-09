OM : ça chauffe entre Igor Tudor et Dimitri Payet !

La suite après cette publicité

La saison a plutôt bien commencé pour l'Olympique de Marseille. Il y a certes ces deux défaites en Europe, face à Tottenham et Francfort, mais en championnat, les troupes d'Igor Tudor carburent. Six victoires et un petit nul en sept rencontres de championnat, soit le même bilan comptable que le Paris Saint-Germain avant les matchs de ce dimanche.

En revanche, il y a un homme qui doit broyer du noir actuellement : Dimitri Payet. Patron et principal responsable de l'animation offensive de l'équipe phocéenne ces dernières années, le Réunionnais doit se contenter d'un rôle secondaire actuellement. Il a disputé cinq rencontres en Ligue 1 actuellement, pour deux titularisations seulement, et 186 minutes jouées au total.

Alexis Sanchez lui est passé devant

Dans son édition du jour, le quotidien l'Equipe en dit un peu plus sur la situation de l'ancien de West Ham. Ce dernier et Igor Tudor auraient du mal à s'entendre. Déjà, puisque quand le Croate est arrivée, Payet n'était pas spécialement fit. Le quotidien pointe notamment la différence d'attitude et d'implication entre Alexis Sanchez et le taulier marseillais. Le premier serait le premier à l'entraînement, alors que le deuxième termine souvent « les footings collectifs en queue de peloton » à en croire le journal.

Le Chilien est désormais la première option offensive de Tudor, alors que Payet était le meneur de Jorge Sampaoli. Tudor ne voit pas les choses de cet oeil là. La relation entre les deux hommes - bien que l'entraîneur n'hésite pas à le défendre en public - serait assez tendue, toujours d'après le média. Une réconciliation est-elle possible ? On le saura bientôt.

