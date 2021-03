Bordeaux - PSG : les compositions probables

La suite après cette publicité

Le Matmut Atlantique sera le cadre ce mercredi soir, à 21h, de l'affiche de la 28e journée de Ligue 1 entre les Girondins de Bordeaux et le Paris SG. Le club au scapulaire, qui n'a plus gagné depuis le 24 janvier, reçoit le champion de France en titre, lancé dans un sprint final haletant. Pour l'occasion, Jean-Louis Gasset pourrait d'ailleurs se passer de Hatem Ben Arfa, dont le rendement récent fait débat.

Dans les buts, pas de surprise en revanche avec la titularisation annoncée de Benoît Costil. Edson Mexer et Laurent Koscielny devraient tenir l'axe de la défense, avec Loris Benito à gauche et Youssouf Sabaly à droite. Dans l'entrejeu, Yacine Adli et Mehdi Zerkane partent donc favoris pour épauler Jean-Michaël Seri, aux dépens de HBA.

Aux seconds rôles de jouer

À l'animation, Samuel Kalu et Rémi Oudin sont pressentis pour animer les ailes et servir Hwang-ui Jo dans les meilleures conditions face à Keylor Navas. Le Costaricain dirigera une défense à quatre, avec, de droite à gauche, Thilo Kehrer, Marquinhos, Presnel Kimpembe et Layvin Kurzawa. Au milieu, Idrissa Gueye et Rafinha devraient épauler Leandro Paredes à la récupération et à la construction.

En l'absence de Neymar et Angel Di Maria, blessés, mais aussi de Kylian Mbappé, suspendu, ce sont Moïse Kean (buteur à 11 reprises en L1 depuis le début de la saison), Julian Draxler et Mauro Icardi qui porteront la responsabilité de l'attaque parisienne. L'occasion de prouver que le PSG de Mauricio Pochettino a de la réserve.