PSG : Marquinhos et Nuno Mendes sont de retour

Après la victoire dans le Classique au stade Vélodrome (0-2), le Paris Saint-Germain doit déjà remettre le bleu de chauffe. Le club de la capitale reçoit le Stade Rennais mercredi soir, à l’occasion des demi-finales de la Coupe de France. L’entraîneur parisien Luis Enrique devra gérer son effectif, après le match à 10 contre 11 face à Marseille, et en vue du prochain match face à Clermont samedi. Il peut compter sur le retour de deux joueurs majeurs, absents dimanche contre l’OM.

Le quotidien L’Équipe indique dans son édition du jour que Marquinhos (29 ans) et Nuno Mendes (21 ans) ont pris part à l’entraînement collectif hier, plus précisément une opposition. Les titulaires face à l’OM ont réalisé une séance plus légère à base de renforcement. En revanche, aucun risque ne sera pris avec les deux hommes, en vue du quart de finale de Ligue des Champions face au FC Barcelone dans une semaine.