Euro 2020, Italie : Matteo Pessina, tout d’une surprise

Il n’aurait pas dû être présent à cet Euro, mais finalement le destin a en voulu autrement et le hasard a fait que Matteo Pessina se retrouve aujourd’hui à porter le maillot de la Nazionale à l’occasion de cet Euro 2020. D’abord réserviste dans la liste présentée par Roberto Mancini début juin, le milieu de terrain a profité des blessures de Stefano Sensi (Inter) et de Lorenzo Pellegrini (Roma) pour se faire une place au sein de cette équipe. S’il n’est logiquement pas un titulaire aux yeux du sélectionneur, le joueur de l’Atalanta Bergame a prouvé face au Pays de Galles qu’il pouvait être un remplaçant de luxe, capable de sortir l’Italie de n’importe quel pétrin. Grâce à son but, la Squadra Azzurra a assuré sa place de numéro un au sein du groupe A et affronte donc le second du groupe C, à savoir l’Autriche. Celui qui tient actuellement un journal de bord à travers son compte Instagram n’a pas caché sa fierté d’avoir pu offrir la victoire à son pays : « J'ai vécu pour ce moment depuis que j'ai touché mon premier ballon. Je me souviendrai de chaque moment de cette journée. La concentration dans les vestiaires, l'envie de briser le monde, l'insertion sur cette balle au milieu, l'attente de la balle dans le filet, une seconde qui semblait interminable. Et puis le rugissement de la foule, les émotions, la course vers le banc, mes coéquipiers qui courent vers moi, l'accolade, la joie, le partage du moment. Le groupe. Ne me réveillez pas. Ne nous réveillons pas. Nous sommes l'Italie, et nous ne cesserons pas de rêver, avec vous ».

Au lendemain de ce match face aux Dragons, le protégé de Gasperini en Lombardie a hérité de la note de 7,5 sur 10, accordée par La Gazzetta dello Sport, co-meilleure note de l’équipe à égalité avec Marco Verratti, désigné homme du match par le quotidien sportif transalpin. « Des jumeaux différents mais similaires, lui et Locatelli. Sens du but, tête haute, personnalité, insertions. Entre les deux, il y a un cinquième titulaire », expliquait le journal au papier rose. Si sa place n’est pas encore dans le onze de départ, c’est parce que Matteo Pessina est une anomalie dans cette équipe. Le natif de Monza a un parcours atypique et évoluait en Serie B avec la Spezia il y a encore quelques mois. Pour Sky Sports, il est revenu sur son histoire et ce qui l’a amené à se retrouver en huitième de finale d’une compétition internationale majeure avec la Nazionale.

« Mon histoire est une histoire qui vous apprend qu'avec du travail, vous pouvez aller loin »

« C'était mon match parfait : faire mes débuts au championnat d'Europe et marquer, c'est quelque chose dont on rêve et qui ne me laissera pas dormir pendant plusieurs jours. C’est un beau conte de fées, qui montre que même ceux qui viennent du bas, de la Serie C, avec un travail acharné, beaucoup d'engagement et de sacrifices, peuvent aller loin », racontait-il après la rencontre face au Pays de Galles. Ce milieu de terrain gaucher atypique de 1m87, capable d’évoluer à tous les postes axiaux de l’entrejeu, connaît une saison exceptionnelle à titre personnel. Outre l’Euro, il a découvert il y a plusieurs semaines la Ligue des Champions avec l’Atalanta, et a même été titularisé à 5 reprises dans ce groupe de la mort comprenant Liverpool et le Real Madrid notamment.

Une preuve de confiance de la part de son mentor Gian Piero Gasperini, dont il louait les qualités, sourire au lèvre au moment d’évoquer leur relation, au micro de Sky Sports. « Je dois beaucoup à Gasperini : tout ce que j'ai appris sur le terrain, je le lui dois, à sa mentalité qui me pousse à attaquer haut sur le terrain et à toujours m'insérer. Une mentalité que j'ai également trouvée dans cette équipe nationale. » En novembre 2020, il est appelé par la première fois par Alberico Evani, l’adjoint de Roberto Mancini, qui était le sélectionneur par intérim à ce moment-là, après avoir connu les équipes espoirs, les moins de 20 ans et les moins de 19 ans. Il connaît son apogée en mai dernier lorsque la Squadra Azzurra affronte Saint-Marin en amical, l’occasion pour lui d’inscrire deux des sept buts de la Nazionale (victoire 7-0). Des faits qui prouvent que le report de l’Euro d’une année a considérablement changé la carrière de Matteo Pessina, qui n’aurait certainement pas été appelé l’année dernière si le championnat d’Europe avait eu lieu à l’été 2020.

Au delà de son profil technique, Matteo Pessina est aussi une personnalité complètement différente des autres joueurs italiens appelés pour l’Euro. À 24 ans et bien que sa carrière est en train de décoller depuis plusieurs mois, il continue ses études d’économie à l’université Luiss de Rome en espérant pouvoir un jour se reconvertir dans l’administratif, tout en apprenant le latin, l’une de ses passions, que sa grand-mère enseignait à l’école. Ce fan d’art n’est pas forcément un grand amateur de jeux-vidéos, à l’image de son coéquipier et camarade de chambre Manuel Locatelli qui sont en fait deux exceptions à ce niveau au sein du groupe italien, il ne joue pas à la console et préfère discuter de danse classique, de tableaux ou bien de ping-pong et de billard qu’il pratique durant ses heures de détentes. Décrit comme un homme discret en dehors des terrains par la presse italienne, il a pris tout le monde à contre-pied à l’été 2019 en arrivant au centre d’entraînement de l’Atalanta avec un sac du site internet pornographique Pornhub, dédicacé par plusieurs acteurs et actrices.

Des performances remarquées par les plus grands clubs italiens

Forcément, avec une telle progression, l’ancien joueur de l’AC Milan, vendu moins de 2 millions d’euros à la Dea à l’été 2017 au moment ou Andrea Conti faisait le chemin inverse, pourrait gravir les échelons prochainement et ainsi rejoindre un club plus huppé. De l’autre côté des Alpes, on fait état d’un intérêt de la Roma, de l’Inter ou encore des Rossoneri qui pourraient récupérer celui qui a été formé en Lombardie. Quoi qu’il arrive, Milan sera gagnant, même si Pessina ne revient pas, puisqu’ils toucheront 50% sur le prochain transfert du joueur. Pourcentage qui s’envolera lorsqu’il jouera son 100ème match sous les couleurs bleues et noires de l’Atalanta, comme l’avait révélé Gianluca Di Marzio.

Il en est pour le moment à 59 rencontres officielles et son avenir se dessine actuellement. S’il est devenu un joueur important sous les ordres de Gasperini cette saison, il pourrait être vendu en cas d’offre intéressante. Évalué à 20 millions d’euros par le site Transfermarkt, sa valeur pourrait continuer de grimper durant l’Euro, dépendant de ses performances avec l’Italie. Matteo Pessina sera de toute manière un joueur à suivre la saison prochaine, qui pourrait être celle de la confirmation. Reste désormais à savoir pour quel club il jouera, mais ce qui est sur, c’est qu’il n’a pas fini de nous surprendre.