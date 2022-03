MU : Ralf Rangnick calme le jeu autour de Cristiano Ronaldo

L'aventure de Cristiano Ronaldo à Manchester United tourne au vinaigre. Officiellement souffrant de la hanche depuis plus d'une semaine, Cristiano Ronaldo ne serait pas blessé, comme l'ont informé plusieurs médias anglais. En effet, le Portugais aurait très mal vécu le fait que son coach lui fasse part de son désir de le mettre sur le banc face aux Skyblues (4-1). Présent en conférence de presse ce vendredi, Ralf Rangnick, son entraineur, a tenu à clarifier la situation autour de son attaquant.

«Je n'ai pas demandé à Ronaldo s'il est heureux à Manchester dans ce club, il est de nouveau en forme, a repris l'entraînement hier et nous verrons avec quelle formation nous nous alignerons demain, a-t-il souligné. Il a repris l'entraînement hier. Il a fait toute la séance d'entraînement et je m'attends à ce qu'il s'entraîne aujourd'hui. Cela n'a pas de sens de revenir sur ce qui s'est passé ces six ou sept derniers jours, ce qui est important, c'est ce qui se passera demain. Lui et Edi (Cavani) sont tous deux disponibles pour demain». Reste à savoir si CR7 débutera contre les Spurs, ce samedi (18h30).