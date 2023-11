George Chigova, portier du Zimbabwe, a été retrouvé mort

Triste nouvelle au Zimbabwe. Ce mercredi, le club de Supersport (D1 sud-africaine) a annoncé le décès de son ancien gardien George Chigova. L’international zimbabwéen, sélectionné à 8 reprises avec Les Guerriers, a été retrouvé mort à son domicile cette semaine. Il était écarté des terrains depuis le mois de juillet après avoir subi une crise cardiaque.

La suite après cette publicité

«C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de l’ancien joueur de SuperSport United, George Chigova», a tweeté Supersport, son dernier club. Au cours de sa carrière, Chigova avait notamment participé aux CAN 2019 et 2023 avec son pays, et s’était souvent illustré pour être un spécialiste sur penaltys.