PSG : Kang-In Lee encense Ousmane Dembélé

Tous les voyants sont au vert à Paris. En s’imposant contre Brest (3-1) lors de la 4e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a confirmé son excellent début de saison avant de retrouver Girona, mercredi soir, dans le cadre de la première journée de Ligue des Champions. De passage en zone mixte après la victoire des siens, Kang-In Lee, fort d’une très belle performance, en a profité pour féliciter ses coéquipiers, et plus particulièrement Ousmane Dembélé, éblouissant depuis plusieurs semaines…

La suite après cette publicité

«Brest est une bonne équipe, nous avons dû travailler dur pour obtenir cette victoire mais au final nous avons obtenu cette victoire et c’est le plus important pour nous. Tous les joueurs sont soudés, ensemble. Ousmane Dembélé est un très grand joueur qui fait toujours beaucoup de différences et j’espère que ça va durer encore longtemps», a notamment confié l’ancien joueur de Majorque. L’intéressé appréciera…